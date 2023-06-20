Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük Ankara kara yolunda A.H. idaresindeki 78 ABK 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cumayanı köyü yakınlarında aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, daha sonra ağaca çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel