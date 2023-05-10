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Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'dan Karabük'e gelen S.Ö. yönetimindeki 35 EC 5649 plakalı otomobil, Toprakcuma yakınlarında kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü ve yanındaki S.M.D. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Kastamonu Karabük Güncel Haberler

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