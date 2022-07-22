Karabük'te ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Karabük'ün Eflani ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Eflani ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Eflani ilçesinden Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine giden Asım Ç. (66) yönetimindeki 37 RD 896 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaralı sürücüyü Eflani Devlet Hastanesine kaldırdı. AA / Ahmet Özler - Güncel Pınarbaşı Kastamonu Tragger Karabük Güncel Haberler

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