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Karabük'te 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi

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Karabük'te polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Karabük'te 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yürüttü.

Çalışmalar sonucu hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karabük Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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