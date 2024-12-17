Karabük'te 82 yaşındaki adam evinin önünde ölü bulundu
Karabük'te yaşlı bir adamın evinin önünde hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede C.K.'nın (82) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'taki 2 katlı evinin kapısının önünde C.K'yi (82) hareketsiz halde gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, C.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel