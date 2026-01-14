Haberler

Karabük'te 77 yaşındaki kişi merdiven boşluğunda ölü bulundu

Karabük'te yaşayan 77 yaşındaki Hasan K., apartman merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hasan K. (77), komşusu tarafından 3. kattaki merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hasan K'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
