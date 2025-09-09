Karabük'te 75 Çeşme Yaptıran İş Adamı Suya Hayat Veriyor

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'da otomotiv sektöründe su bazlı boya kaplama ve boya alanında faaliyet gösteren 6 fabrikasıyla 750 kişiye istihdam sağlayan Şeref Karakaya, memleketi Karabük'e 75 çeşme yaptırdı.

Karakaya, gazetecilere, kentin farklı noktalarına 3-4 yıldır çeşme yaptırdığını söyledi.

Eflani, Safranbolu ve Karabük yol güzergahlarında çeşmesiz yer kalmaması hedefiyle yola çıktığını belirten Karakaya, "Bir damla su olsa dahi çeşme yapıp halka sunmak istiyorum. Çeşmelerimden 5-6'sı güneş enerjili. Kendiliğinden akan da var. Su çok değerli. Şimdiye kadar 75 çeşme yaparak hizmete sundum." dedi.

Karakaya, yapımı tamamlanan çeşmelerin kontrollerini ve tamirini de yaptığını ifade ederek, "İşçiliğini kendim severek yapıyorum. Sabah 7'de başlıyorum akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Gönülden yapıyorum. Bir damla suya hayat vermek için çalışıyorum. Çeşme yapımına devam edeceğim. Nasip olursa 78, 86,100... 75'te kaldım ama nasip olursa İstanbul'a gideceğim. Önümüzdeki yaz kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Karakaya, vatandaşlardan çeşmelerin açık bırakmalarını istedi.

KBÜ'ye YÖK onayıyla 9 lisansüstü programı açıldı

Karabük Üniversitesine (KBÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla 9 lisansüstü programı açıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yaptığı açıklamada, üniversitenin bilimi merkezine aldığını ve öğrenci dostu anlayışla geleceğe yön verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde Türkiye Yüzyılı vizyonuna öncülük eden Karabük Üniversitesi, yeni açılan lisansüstü programlarla sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal bilimlerden fen ve sağlık alanlarına kadar uzanan geniş yelpazede açılan programlarımız, Karabük Üniversitesini bilimde öncü, yenilikte lider bir konuma taşımaktadır."

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi

Karabük'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5000 Evler Ömer Lütfi Özaytaç Ortaokulu'nda gerçekleştirilen program, Vali Mustafa Yavuz'un koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

Programa İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da katılarak öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Programda çocukların sağlıklı beslenme, hijyen alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve dijital bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Yavuz başkanlığında yapıldı

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali ve Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'un başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Eskipazar OSB yönetim kurulu üyeleri ile OSB Bölge Müdürü Murat Tümen katıldı.

Toplantıda, Eskipazar OSB'de devam eden çalışmalar gözden geçirildi, gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, Eskipazar OSB'nin Karabük'ün sanayi vizyonuna katkı sağlayan önemli bir yatırım alanı olduğunu vurgulayarak, alınan kararların bölge sanayisine ve yatırımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.