Karabük'te 6 Motosiklet Hırsızlığına Tutuklama

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Karabük'te 6 motosiklet çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 38 suç kaydı olduğu ve hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Karabük'te 6 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yürütüldü.

Operasyonda, "motosiklet hırsızlığı" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere 38 suç kaydı olan, aynı zamanda "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu"ndan aranan B.Y. ile yaşı küçük T.Y. yakalandı.

Zanlıların, 5 ayrı hırsızlık olayında 6 motosikleti çaldığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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