Karabük'te 6 bin öğrenci sinema ile buluştu - Haberler

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Karabük'te 6 bin öğrenci sinema ile buluştu

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te 6 bin öğrenci sinema ile buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Karabük'te 6 bin öğrenci sinemaya götürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Karabük'te 6 bin öğrenci sinemaya götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, öğrenci ve velilerin etkinlikten çok memnun olduklarını belirtti.

Öğrencilerin ve velilerin mutluluğunun, akademik başarı ile birlikte onların sosyal, kültürel ve sportif anlamda çok yönlü olarak kendilerini geliştirmesinin çok değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Akbaş, "Onlar mutlu oldukça biz daha mutlu oluyoruz." dedi.

Akbaş, eğitim-öğretim faaliyetlerinde her adımı "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" şuuruyla attıklarını ifade etti.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

milli eğitim bakanlığı Karabük Turizm Çocuk Güncel Haberler

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