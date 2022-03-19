Karabük'te 58 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 4, Eflani'de 13, Ovacık'ta 9, Safranbolu'da 7, Yenice'de ise 25 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.