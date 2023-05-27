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Karabük'te 55 kilogram kaçak tütün ve 7 bin makaron ele geçirildi

Karabük'te 55 kilogram kaçak tütün ve 7 bin makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Karabük'te kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 55 kilogram tütün ve 7 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Karabük'te kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 55 kilogram tütün ve 7 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan istihbarat doğrultusunda Bayır Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda; 7 bin adet içi doldurulmuş makaron, 55 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.A. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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