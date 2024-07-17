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Karabük'te 54 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Etişken: İşimi severek yapıyorum

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Etişken, 54 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Etişken, işine gönülden bağlı olduğunu ve müşteri memnuniyetine önem verdiğini belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Etişken, 54 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Evli ve bir çocuk babası Etişken, çocukken Safranbolu Tarihi Çarşı'da ailesine katkı sağlamak için başladığı ayakkabı boyacılığını uzun yıllardır sürdürüyor.

Safranbolu'da yaşayanların "Hasan abi" olarak hitap ettiği Etişken, AA muhabirine, alın teriyle para kazanmanın bir insanın en büyük onuru olduğunu söyledi.

Yıllardır sürdürdüğü mesleğinin kendisi için sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirten Etişken, işine gönülden bağlı olduğunu ve müşteri memnuniyetine önem verdiğini kaydetti.

Etişken, meslek seçiminde çalışmanın ve emek vermenin önemine işaret ederek, "İşini severek yap, başarı kendiliğinden gelir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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