Karabük'te 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sat köyünde bulunan yaklaşık 5 metrelik su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya girerek köpeği çıkardı. Yavru köpek, tedavi için veterinere teslim edildi. Güncel AA / Ahmet Özler Safranbolu İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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