Karabük'te 5 gençle kavga eden kişi çevreyi rahatsız etti

Karabük'te bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 gençle tekme tokat kavga etti. Kavga, sokak ortasında yaşandı ve gençler olay yerinden kaçtı.

Karabük'te bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 gençle tekme tokat kavga etti.

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, çevreyi rahatsız ettiklerini öne sürdüğü 5 genç ile tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga gençlerin araca binip olay yerinden uzaklaşmasıyla sona erdi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK