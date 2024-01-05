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Karabük'te 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Karabük'te düzenlenen operasyonda, Eskipazar yol ayrımında bir şüphelinin aracında yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör bulundu. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Karabük'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskipazar yol ayrımında bir şüphelinin aracında yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskipazar Karabük Güvenlik Adliye Operasyon Güncel Haberler

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