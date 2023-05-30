Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'te 4 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Karabük'te 4 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Güncel Haberler

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada, 78 SF 649 plakalı otomobildeki R.Ö. (73) ile diğer araçtaki R.D. (44), F.M. (27) ve Y.N.M. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda kırımızı ışıkta bekleyen İ.B. idaresindeki 78 SF 649 plakalı otomobile, R.M'nin kullandığı 57 ABG 460 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada, 78 SF 649 plakalı otomobildeki R.Ö. (73) ile diğer araçtaki R.D. (44), F.M. (27) ve Y.N.M. (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Jandarma Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title