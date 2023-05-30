Karabük'te 4 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada, 78 SF 649 plakalı otomobildeki R.Ö. (73) ile diğer araçtaki R.D. (44), F.M. (27) ve Y.N.M. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.