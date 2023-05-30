Karabük'te 4 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
Güncel Haberler
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada, 78 SF 649 plakalı otomobildeki R.Ö. (73) ile diğer araçtaki R.D. (44), F.M. (27) ve Y.N.M. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda kırımızı ışıkta bekleyen İ.B. idaresindeki 78 SF 649 plakalı otomobile, R.M'nin kullandığı 57 ABG 460 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada, 78 SF 649 plakalı otomobildeki R.Ö. (73) ile diğer araçtaki R.D. (44), F.M. (27) ve Y.N.M. (3) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.