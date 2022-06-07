Karabük'te 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

Karabük'te 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük- Safranbolu kara yolunda bir motosiklette, 4 kişinin yolculuk yaptığı görüldü.
Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü ve yanındakilerin tehlikeli yolculuğu, Balıklarkayası mevkisinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
AA / Ahmet Özler - Güncel