Karabük'te 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Karabük'te 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük- Safranbolu kara yolunda bir motosiklette, 4 kişinin yolculuk yaptığı görüldü.

Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü ve yanındakilerin tehlikeli yolculuğu, Balıklarkayası mevkisinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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