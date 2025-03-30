CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzininde patlama

Zelenskiy "Yakında ölecek" demişti! Putin'in limuzininde patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

10 hükümlü için af kararı!

Karabük'te 4. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kartaltepe mahallesindeki bir apartmanın 4. katından düşen 15 yaşındaki E.E., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan E.E. (15), evin balkonundan zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.