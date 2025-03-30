Karabük'te 4. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Karabük'te kartaltepe mahallesindeki bir apartmanın 4. katından düşen 15 yaşındaki E.E., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük'te apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan E.E. (15), evin balkonundan zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel