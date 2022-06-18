Karabük'te 4 gündür haber alınamayan kişi aranıyor Karabük'ün Yenice ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması yürütülüyor. Karabük'ün Yenice ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması yürütülüyor. Bolu'da bir maden ocağında çalışan Alim Dayı (24), geçen hafta sonu izne ayrılarak ilçeye bağlı Şirinköy köyü Ömerbaşoğlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Maaşını çekmek ve işe gitmek için çarşamba günü evden ayrılarak Karabük'e giden Dayı'yı arayan yakınları kendisine ulaşamadı. İş kıyafetleri köy yolunda bulunan Dayı için ailesi ve yakınları, jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerce genci bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. AA / Orhan Kuzu - Güncel Karabük Bolu Güncel Haberler

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