Karabük'te 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Karabük'te düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-21 Aralık tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Kentte düzenlenen 4 ayrı operasyonda üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca, havaya silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Üzerlerinde 2 kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirilen zanlılar hakkında adli işlem uygulandı.