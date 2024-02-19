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Karabük'te 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi

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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 17 şüpheli cezaevine gönderildi.

Karabük'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 35 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 9-15 Şubat'ta kent genelinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı.

Ayrıca, 16-17 Şubat'ta 81 ilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama kapsamında Karabük'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4'ü hükümlü 7 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine gönderilirken, 1 zanlıya idari para cezası kesildi, 2 şüpheli işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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