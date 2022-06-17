Karabük'te 32 çocuğa bisiklet hediye edildi Karabük'ün Ovacık ilçesinde 32 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi. Karabük'ün Ovacık ilçesinde 32 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi. Ovacık Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçedeki kamu kurumlarında çalışan personel ile sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katkılarıyla alınan 32 bisiklet çocuklara teslim edildi. Törene, Vali Fuat Gürel, Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis üyeleri, il müdürleri, ilçe daire amirleri, muhtarlar, dernek başkanları, siyasal parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, bisikletlerin temininde destek olan herkese teşekkür ederek, çocukların bisikletleri iyi günlerde sağlıkla kullanmasını temennisinde bulundu. Daha sonra protokol üyeleri, uçurtma şenliğine katıldı. Program, il protokolü ile Ovacık Spor Lisesi arasında yapılan voleybol maçıyla sona erdi. AA / Orhan Kuzu - Güncel Karabük Ovacık Güncel Haberler

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