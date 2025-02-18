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Karabük'te 3 Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Yakalandı

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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde operasyonlar düzenledi.

Çalışmada, 3 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 30,15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Merkezdeki diğer operasyonda, 2 şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada, 4 parça halinde aracın tavan kısmına gizlenmiş 19,65 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli aparatlar bulundu.

Diğer operasyonda ise 2 zanlının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, 3,90 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Ayrıca, 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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