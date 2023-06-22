Karabük'te 3 kişi yaralandı, minibüs karşı şeride geçti

Yoldan çıkan minibüs karşı şeride böyle geçti

Şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te iki farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralanırken, yoldan çıkıp karşı şeride geçen minibüs kazası ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza Karabük Eskipazar kara yolu Kayı Köyü mevkiinde meydana geldi. D.G. sevk ve idaresindeki 34 CJC 105 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla şarampole uçup takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan H.G. ve İ.N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şirinevler Mahallesinde meydana gelen ikinci kazada ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AT 254 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte herhangi bir aracın gelmemesi faciayi engellerken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar oluştu.