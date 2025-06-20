Karabük'te 3 Farklı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te 3 Farklı Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Motosiklet ve otomobil kazaları ile bir traktör kazasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 06 EDZ 389 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.D'ye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi İncekaya Caddesi'ndeki kazada da A.E'nin kullandığı 78 SF 700 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eskipazar ilçesinde de Arslanlar köyü Tarla içi mevkisinde hareket eden traktörün el frenini çekmeye çalışan R.Ç. (62), aracın altında kaldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.