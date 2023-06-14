Karabük'te 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Bir kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Safranbolu İsmetpaşa Mahallesi'nde A.Y. (35) idaresindeki 03 YA 367 plakalı otomobil, İ.Ç. (78) yönetimindeki 78 YC 086 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler A.Y ve İ.Ç. ile yolcular B.Y. (29), E.Y. (7) ve G.Y. (2) yaralandı.

Yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

L.A.'nın kullandığı 78 AAN 945 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü L.A. ile yanındaki M.E.A. yaralandı.

Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari aracın minibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasında

Safranbolu Karıt Sanayi Sitesi'ndeki kazada ise İ.A. idaresindeki 78 AAV 166 plakalı hafif ticari araç, H.E. yönetimindeki 81 ET 219 plakalı minibüsle çarpıştı.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan hafif ticari aracın sürücüsü İ.A, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.