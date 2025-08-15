Karabük'te 3 Araçlı Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Karabük'te meydana gelen kazada, 3 aracın karıştığı olayda 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'te 3 aracın karıştığı, 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

F. Ö. yönetimindeki 06 BS 1815 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde E.C. idaresindeki 34 NAD 647 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen cip, park halindeki 78 ABK 905 plakalı otomobile çarptı.

Kazada cipin sürücüsü E.C. ile yanındaki Ş.C. ve C.C. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, 06 BS 1815 plakalı otomobilin ciple çarpışması ve devrilen cipin park halindeki 78 ABK 905 plakalı otomobile çarpması görülüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
