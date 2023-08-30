Karabük'te üç ayrı motosiklet hırsızlığı ve açıktan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda, 29 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, farklı tarihlerde yaşanan üç ayrı motosiklet hırsızlığı ve açıktan hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar ile olay yeri ve çevresi kamera görüntülerinin incelemesi sonucunda ekiplerce, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve hırsızlık başta olmak üzere 29 suç kaydı olan şüpheli yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.