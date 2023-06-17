Karabük'te 2 trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

C A. idaresindeki 16 TT 782 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda Y.E.Y. yönetimindeki 78 BG 357 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü C.A. ile 78 BG 357 plakalı otomobildeki yolcu E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Eskipazar ilçesinde meydana geldi. Mermer mevkiinde M.B. idaresindeki 35 AJ 9594 ile Karabük istikametine seyir halinde iken havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan F.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KARABÜK