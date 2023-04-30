Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde ilerleyen E.C. yönetimindeki 78 DB 127 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 AIB 186 plakalı otomobille hastane kavşağında çarpıştı.

Kazada, 78 DB 127 plakalı araçta bulunan H.C. ve M.C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan 55 AIB 186 plakalı otomobilin sürücüsünü arıyor.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.