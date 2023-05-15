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Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

M.K.G. idaresindeki 78 ABB 386 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nde park yerinden geri geri çıkan M.Ç. yönetimindeki 78 AAB 362 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sürücü M.K.G'nin, otomobilini kazadan 10 dakika önce satın aldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

Yenişehir Karabük Ömer Güncel Haberler

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