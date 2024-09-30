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Karabük'te Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı
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Karabük'te meydana gelen otomobil kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. M.M.K. idaresindeki araç, A.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Karabük'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

M.M.K. idaresindeki 78 AAH 733 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda A.T. yönetimindeki 78 ABR 117 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Ş.B.Ş, M.T, N.T. ile A.M.T. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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