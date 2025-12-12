Haberler

Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 78 AR 314 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda S.K. yönetimindeki 78 SE 183 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü S.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
