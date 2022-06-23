Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı. Polis, dün Cami Caddesi'nde yürüyen Kemal T. (23) ile Eşref B'yi (41) otomobille yaklaşarak tabancayla ayaklarından yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Saldırganın N.C.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Eskipazar Belediyesi personeli oldukları öğrenilen yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. AA / Ahmet Özler - Güncel Eskipazar Karabük Cami Güncel Haberler

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