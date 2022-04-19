2 hayırsever, "veresiye defterlerini" satın alıp borçları sildirdi - Haberler

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2 hayırsever, "veresiye defterlerini" satın alıp borçları sildirdi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te iki hayırsever, dar gelirli vatandaşların bakkal borcunu ödedi.

Karabük'te iki hayırsever, dar gelirli vatandaşların bakkal borcunu ödedi.

İki hayırsever Beşbinevler ve Kayabaşı mahallelerinde bulunan toplam 7 bakkala giderek veresiye defterlerini istedi. Hayırsever, defterleri satın alarak hesaplattığı borçları sildirdi.

Bakkalların camlarına, "19/04/2022 tarihinden önceki tüm veresiye borçlar silinmiştir" yazdıran hayırseverler daha sonra mahalleden ayrıldı.

Bakkal Ali Osman Aksu, AA muhabirine, bugün bir vatandaşın bakkala gelerek veresiye defterini sorduğunu ifade etti.

Hayırseverin defterdeki bütün borçları hesaplattığını anlatan Aksu, "Borçları hesapladık ve tutan rakamı ödedi. Allah razı olsun kendisinden. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız vardı. Borçlarının ödendiğini öğrenen müşterilerim çok sevindi." dedi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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