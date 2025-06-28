Karabük'te 2. Esnaf Şurası Düzenlendi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) tarafından "2. Esnaf Şurası" programı düzenlendi.

5000 Evler Kanyon Park Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kentteki esnafların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, esnafların karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, "22 yıllık iktidarımız döneminde çok sıkıntılı zamanlarımız oldu ancak iyi zamanlarımız da oldu. Şu an dünya genelinde ekonomik çalkantıdan kaynaklı olarak birtakım sıkıntılar yaşadığımız gerçek. Sizler yapmış olduğunuz mesleki faaliyet nedeniyle çok daha etkileniyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna doğru ekonomik iyileşme beklediklerini dile getiren Şahin, "Yıl sonuna doğru enflasyonun yüzde 20 mesafesine gelmesi hesaplanıyor. Devletimiz de orta vadeli programını buna göre dizayn vermiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise kentte geçmiş yıllardaki yatırım konusundaki sorunlara değinerek, bu sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Keskinkılıç, şunları kaydetti:

"Bir şehrin kalkınmışlık düzeyi esnafının da kalkınmışlık düzeyini belirler. Karabük daha çok yatırım alırsa, daha çok yatırım yapılırsa, daha çok fabrika kurulursa, kalkınmışlık ve zenginlik düzeyi artar, esnafımızın cirosu da artar."

Kentte yapılan ve devam eden projelerden bahseden Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da belediyenin artık başkanlık kapısından ziyade halkın kapısı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından esnaf da söz alarak yaşadıkları sorunları ve taleplerini yetkililere iletti.

Programa, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, kurum müdürleri, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, esnaf ve vatandaşlar katıldı.