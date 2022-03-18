KARABÜK'TE 2 AHŞAP EV YANDI - Haberler

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KARABÜK'TE 2 AHŞAP EV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev yanarak küle döndü.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev yanarak küle döndü.

Olay öğleden sonra, Yenice ilçesine bağlı Çakıllar köyünde meydana geldi. Niyazi Topçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Topçu ailesi evden çıkarken, büyüyen yangın daha sonra yanında bulunan Muhammet Topçu'ya ait eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 ev küle dönerken, soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'TE 2 AHŞAP EV YANDI

KARABÜK'TE 2 AHŞAP EV YANDI

KARABÜK'TE 2 AHŞAP EV YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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