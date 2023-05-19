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Karabük'te 19 Mayıs fener alayı düzenlendi

Karabük'te 19 Mayıs fener alayı düzenlendi

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesince düzenlenen etkinlik, Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde yaklaşık 1 kilometre yürüyüp Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Program kapsamında burada gençlik konseri düzenlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlikte sonunda, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Gençlere güzel bir gelecek bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Köse, "Atamızın ışığında yürümeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

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Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Gençlik Karabük Güncel Haberler

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