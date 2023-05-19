Karabük'te 19 Mayıs dolayısıyla tören düzenlendi Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük'te 19 Mayıs dolayısıyla tören düzenlendi

KARABÜK - Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Törenler kapsamında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki etkinlikler kapsamında bayrak ve flama geçişi yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven, törende, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birlik ve bütünlüğün sağlandığını ve çarenin ancak millette olduğunun tescillendiğini söyledi.

Atatürk'ün gençliğe hitabesinin de okuduğu etkinlikte, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Törende jimnastik, tekvando, trambolin ve halk oyunları gösterileri ise izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Törenlere, AK Parti MKYK Üyesi ve Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Vali Vekili Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutan Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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