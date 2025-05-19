Karabük'te 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Karabük'te 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Karabük'te 19 Mayıs coşkusu

KARABÜK - Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, sabah saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreniyle başladı. Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda devam etti. Burada Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gençlerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük ilgi gördü. Halk oyunları ekipleri, sportif gösteriler, şiir dinletileri ve müzik performansları izleyenlerden alkış aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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