Karabük'te 1839 Vatandaş Güvenli Yerlere Tahliye Edildi

YERLİKAYA: KARABÜK'TE 1839 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'te devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Karabük'te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. 1386 kahraman personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz. Karabük'te meydana gelen orman yangınlarında 1839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi. Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun" dedi.