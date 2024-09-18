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Karabük'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Karabük'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
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Karabük'te, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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