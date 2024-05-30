Karabük'te 13 yaş altı futbol liginde Filistin'e destek gösterisi
Karabük 13 yaş altı futbol liginde oynanan müsabakada futbolcular, Filistin'e destek vermek amacıyla sahaya 'Nehirden Denize Özgür Filistin' pankartıyla çıktı ve İsrail'i protesto etti.
Karabük'te 13 yaş altı futbol liginde oynanan müsabakada futbolcular sahaya "Nehirden Denize Özgür Filistin" pankartıyla çıktı.
Karabük 13 yaş altı futbol liginde, Anadolu Gençlik Spor ile 5000 Evler Spor, Safranbolu sentetik sahasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya futbolcular, Anadolu Gençlik Spor'un hazırladığı "Nehirden Denize Özgür Filistin" pankartıyla çıkarak Filistin'e destek verdi.
Ayrıca futbolcular başlama düdüğünün ardından 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'i protesto etti.