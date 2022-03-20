Karabük'te 119 köy yolu kardan kapandı - Haberler

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Karabük'te 119 köy yolu kardan kapandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te 119 köy yolu kardan kapandı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 119 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 119 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Merkez'de 4, Eflani'de 48, Eskipazar'da 7, Ovacık'ta 19, Safranbolu'da 11, Yenice'de ise 30 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu, Eskipazar, Karabük, kar, Güncel, Haberler

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