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10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek, AFAD tarafından kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek, AFAD tarafından kurtarıldı.

Yazı köyünde bulunan yaklaşık 10 metrelik su kuyusundan köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyuda gaz ölçümü yaptı. Gaz olmadığı anlaşılan kuyuya inen ekipler, halat ve sedye yardımı ile köpekleri çıkarttı.

Köpekler tedavi için veterinere teslim edildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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