Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinliği Düzenlendi

Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Yenişehir Çamlık Caddesi'nde bir araya gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Tüm Emekliler Sendikası üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Kemal Güneş Caddesi'ne yürüdü.

Yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da katıldı.

Etkinlikte, konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu.