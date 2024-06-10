Karabük Şehir Parkı Yenilenerek Hizmete Açılıyor
Karabük Şehir Parkı, yenileme çalışmalarının sona gelmesiyle birlikte 14 Haziran'da hizmete sunulacak. Parkta yapılan çalışmalarla yürüyüş yolları, oturma alanları ve zemin eski görünümüne kavuşturuldu. Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, parkın korunması konusunda hemşehrilerine çağrıda bulundu.
Yenileme çalışmalarında sona gelinen Karabük Şehir Parkı, 14 Haziran'da hizmete sunulacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin en işlek noktalarından birinde yer aldığı için her gün binlerce kişi tarafından kullanılan Şehir Parkı baştan sona yenilendi.
Çalışmalar kapsamında deforme olan yürüyüş yolları, oturma alanları ve zemin eski görünümüne kavuşturuldu.
Alanda incelemelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, parkın 14 Haziran'da kullanıma açılacağını belirterek, "Hemşehrilerimizden tek ricamız; parkımızı koruyalım." ifadesini kullandı.