Üye Girişi
Haberler
Karabük-Safranbolu kara yoluna devrilen ağaçlar kaldırıldı

Karabük-Safranbolu kara yoluna devrilen ağaçlar kaldırıldı

Güncel Haberler

Karabük-Safranbolu kara yoluna devrilen 2 ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Karabük- Safranbolu kara yoluna devrilen 2 ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Kara yolunun Şehit Ateşe Reşat Bulvarı 5000 Evler köprüsü yakınlarında bulunan 2 çam ağacı, bilinmeyen nedenle kara yoluna devrildi.

Yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, bölgeye polis, Karabük Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ağaçları kaldırmasının ardından şerit yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title