Karabük-Safranbolu kara yoluna devrilen ağaçlar kaldırıldı
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Karabük-Safranbolu kara yoluna devrilen 2 ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.
Karabük- Safranbolu kara yoluna devrilen 2 ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.
Kara yolunun Şehit Ateşe Reşat Bulvarı 5000 Evler köprüsü yakınlarında bulunan 2 çam ağacı, bilinmeyen nedenle kara yoluna devrildi.
Yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, bölgeye polis, Karabük Belediyesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ağaçları kaldırmasının ardından şerit yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel