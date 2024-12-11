Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü
İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

Karabük Meslek Lisesi Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Karabük Meslek Lisesi Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tadilat ve onarım çalışmaları yapıyor. Yerinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı tebrik etti.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tadilat ve onarım yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Yavuz'un talimatıyla başlatılan Eğitim Kenti Karabük Projesi'nin Mesleki Eğitim alt başlığı kapsamında mesleki eğitim sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerinde meslek lisesi öğrencileri tarafından çeşitli alanlarda bakım ve tadilat işleri gerçekleştiriliyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elekrik Elektronik Teknoloji Bölümü ve Mobilya ve Dekorasyon Alan şefleri ile öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi bir kişinin evinde elektrik ve kapılarda bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

İhtiyaç sahibi aile ile de bir süre sohbet eden Akbaş aileye, Vali Yavuz'un selamını ileterek devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, Vali Yavuz'un talimatlarıyla Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yapılan eylem planı doğrultusunda, il genelinde birçok vatandaşın evinde çeşitli alanlarda bakım, onarım ve tadilat gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Proje kapsamında meslek liselerimizde öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda projeyi ilimizde aktif bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Zehra ve Ebrar'ın servetine bakın
img

Annesi için mevlit okuttu, herkes katılan bir isme dikkat kesildi
img

İsrail'le ilgili sözlerine sunucu hemen müdahale etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Athletic Bilbao golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü? Lille Sturm Graz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! LILLE STURM GRAZ maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır? Atletico Madrid Slovan Bratislava CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe) Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sopa de domate alentejana tarifi! MasterChef Sopa de domate alentejana nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.