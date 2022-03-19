KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ - Haberler

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KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Karabük'te intihar eden lise öğrencisi 2 arkadaştan biri olan Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Yenişehir Camii'ne getirildi.

Karabük'te intihar eden lise öğrencisi 2 arkadaştan biri olan Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Yenişehir Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, öğrencinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Safranbolu Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Oğuzhan U.?nun cenazesinin ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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